নাইজেরিয়ায় নিরাপত্তা ও শাসন বিষয়ক পশ্চিম আফ্রিকান ইসলামিক সম্মেলন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পশ্চিম আফ্রিকান রাজ্যের অর্থনৈতিক সম্প্রদায় (ECOWAS) শীর্ষ সম্মেলন, ইসলামী ধর্মগুরু এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায়, পশ্চিম আফ্রিকা এবং সাহেল অঞ্চলে ঐক্য, সহযোগিতা এবং সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা মোকাবেলা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।
৪ থেকে ৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় অনুষ্ঠিত প্রথম "পশ্চিম আফ্রিকান ইসলামিক নিরাপত্তা ও শাসন সম্মেলন"-এর শেষে এই অবস্থান ঘোষণা করা হয়।
সভায় ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক ও ঐতিহ্যবাহী ব্যক্তিত্ব এবং ECOWAS সদস্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। নাইজেরিয়ার কানো অঞ্চলের আমির দ্বিতীয় মোহাম্মদ সেনুসিও ECOWAS-এর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন এবং শান্তি ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির জন্য সরকার এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অব্যাহত সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন: "এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি আমাদের জাতির জন্য আশার আলো।"
সম্মেলনের চূড়ান্ত বিবৃতিতে ইসলামী শিক্ষার সংস্কার, যুবসমাজের ক্ষমতায়ন এবং সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্বল শাসনব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণকে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে নিয়োগের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং "ইসলামী শিক্ষার উন্নতি এবং চরমপন্থা মোকাবেলায় আঞ্চলিক ঘোষণাপত্র" বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন।
