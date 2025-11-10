হামবুর্গের আহলে বাইতের অনুসারীরা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকিতে শোক মজলিসের আয়োজন করে+ছবি।

https://bn.abna24.com/xjShV১০ নভেম্বর ২০২৫ - ০৫:০৫ News ID 1748609 সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ হামবুর্গের আহলে বাইতের অনুসারীরা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকিতে শোক মজলিসের আয়োজন করে+ছবি। ১০ নভেম্বর ২০২৫ - ০৫:০৫ News ID: 1748609 হযরত সিদ্দিকা তাহিরার শাহাদত বার্ষিকি উপলক্ষে, জার্মানির শিয়ারা, হামবুর্গের আহলে বাইত (আ.)-এর ভক্তদের সমাবেশে, হযরত যাহরা (আ.)-এর শাহাদতের মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে শোক মাহফিল করেন। Tags জার্মান হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) শাহাদাত বার্ষিকী শোক মজলিস
