হামবুর্গের আহলে বাইতের অনুসারীরা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকিতে শোক মজলিসের আয়োজন করে+ছবি।

১০ নভেম্বর ২০২৫ - ০৫:০৫
হযরত সিদ্দিকা তাহিরার শাহাদত বার্ষিকি উপলক্ষে, জার্মানির শিয়ারা, হামবুর্গের আহলে বাইত (আ.)-এর ভক্তদের সমাবেশে, হযরত যাহরা (আ.)-এর শাহাদতের মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে শোক মাহফিল করেন।

