ইন্দোনেশিয়ায় মসজিদে জুমার নামাজের সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কেল্লাপা গাডিং এলাকায় অবস্থিত এই মসজিদে বিস্ফোরণের পর ৫৫ জনকে সামান্য থেকে গুরুতর আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জাকার্তা সিটি পুলিশ প্রধান আসেপ এদি সুহেরি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।
বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে পুলিশ জোরদার তদন্ত শুরু করেছে।
এটি একটি আক্রমণ হতে পারে বলে কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দিয়েছেন। একজন ১৭ বছর বয়সী যুবককে ‘সন্দেহভাজন অপরাধী’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
ইন্দোনেশিয়ার ডেপুটি হাউস স্পিকার সুফমি দাসকো আহমদ হাসপাতাল পরিদর্শনের পর গণমাধ্যমকে বলেন, সন্দেহভাজন যুবকটির বর্তমানে সার্জারি চলছে।
কম্পাস টিভিতে সম্প্রচারিত মন্তব্যে আসেপ সাংবাদিকদের বলেন, ‘প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, আমাদের কাছে প্রায় ৫৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর রয়েছে। কারো কারো সামান্য আঘাত লেগেছে, কারো মাঝারি ধরনের আঘাত এবং কয়েকজনকে এরই মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আহতদের অনেকেই কাঁচের আঘাতে জখম হয়েছেন।
আসেপ জানান, কর্তৃপক্ষ এলাকাটি ঘিরে রেখেছে এবং বোমা নিস্ক্রিয়করণ স্কোয়াডসহ জাকার্তা পুলিশ ‘ক্রাইম সিন’ প্রক্রিয়াকরণ করছে যাতে বিস্ফোরণের কারণ নির্ধারণ করা যায়।
আসেপ আরো জানান, আহতদের খুঁজে বের করতে আত্মীয়-স্বজনদের সহায়তা করার জন্য কর্তৃপক্ষ দুটি হাসপাতালে সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করেছে।
