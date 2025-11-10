রাশিয়ায় "আন্তঃধর্মীয় মূল্যবোধ" বিষয়ক একটি জাতীয় সম্মেলন আয়োজন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার উত্তর ওসেটিয়া-আলানিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানীতে তরুণদের জন্য "আন্তঃধর্মীয় মূল্যবোধ" জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে সরকারি কর্মকর্তা, সামাজিক কর্মী, স্থানীয় ধর্মীয় পণ্ডিত এবং ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল।
উত্তর ওসেটিয়া-আলানিয়ার রাজধানী ভ্লাদিকাভকাজে পূর্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনটি উত্তর ককেশাস অঞ্চলের জনসংখ্যার বহুজাতিক এবং বহু-ধর্মীয় গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ প্রচার এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক ভূমিকা পালন করে।
অনুষ্ঠানের মূল বার্তা "পার্থক্যের প্রতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে ঐক্য" এর উপর ভিত্তি করে এবং জাতীয় ও সামাজিক নীতির প্রতি রাশিয়ার সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে।
স্থানীয় সংবাদ সংস্থাটি লিখেছে যে, এই দিকে, শান্তি ও জাতীয় সংহতি জোরদার করার অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে এই অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
উত্তর ওসেটিয়া-আলানিয়া প্রজাতন্ত্রের ধর্মযাজক বিভাগ এবং এই অঞ্চলের ইসলামিক সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এই সম্মেলনটি আয়োজন করেছিল এবং এটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিকাশ এবং সমাজে সংহতি প্রচারের জন্য ধর্মীয় ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টার একটি উদাহরণ।
