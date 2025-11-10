এল ফাশারে দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর দ্বারা শত শত মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুদানীস ডক্টরস নেটওয়ার্ক ঘোষণা করেছে যে, একটি মর্মান্তিক পদক্ষেপে, দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী এল ফাশার শহরের রাস্তা এবং আশেপাশের এলাকা থেকে শত শত মৃতদেহ সংগ্রহ করেছে, তাদের মধ্যে কিছুকে গণকবরে দাফন করেছে এবং অন্যদের সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দিয়েছে।
নেটওয়ার্কটি বলেছে:এল ফাশারে যা ঘটেছিল তা কোনও "বিচ্ছিন্ন ঘটনা" নয় বরং আন্তর্জাতিক আইন এবং ধর্মীয় নীতির সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে সংঘটিত "পূর্ণাঙ্গ গণহত্যার একটি নতুন অধ্যায়"।
সুদানিজ ডক্টরস নেটওয়ার্ক এই কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং এই "গণহত্যার" জন্য র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সের নেতৃত্বকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করেছে।
সংস্থাটি সতর্ক করে দিয়েছে যে এল ফাশারের পরিস্থিতি মানবিক বিপর্যয়ের বাইরে চলে গেছে এবং মানব জীবন ও মর্যাদার বিরুদ্ধে "সংগঠিত গণহত্যা" হয়ে উঠেছে, যখন "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের লজ্জাজনক নীরবতা জড়িত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছেছে।"
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানী সেনাবাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেস গত মাসের শেষের দিকে উত্তর দারফুর রাজ্যের রাজধানী এল ফাশের শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়। শহরটির পতনের পর, কয়েক হাজার বাসিন্দাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয় এবং এই বাহিনীর ব্যাপক সহিংসতার খবর প্রকাশিত হয়েছে।
