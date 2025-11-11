  1. Home
সুইজারল্যান্ডের লুসানে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকিতে শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন+ছবি।

১১ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:৩১
News ID: 1749021
হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে সুইজারল্যান্ডের ফরাসি ভাষাভাষী শহর লুসানে অবস্থিত আহলুল বাইত (আ.) সেন্টারে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

