https://bn.abna24.com/xjStk১১ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:৩১ News ID 1749021 সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ সুইজারল্যান্ডের লুসানে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকিতে শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন+ছবি। ১১ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:৩১ News ID: 1749021 হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে সুইজারল্যান্ডের ফরাসি ভাষাভাষী শহর লুসানে অবস্থিত আহলুল বাইত (আ.) সেন্টারে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। Tags হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) শোক অনুষ্ঠান শাহাদাত বার্ষিকী সুইজারল্যান্ড
Your Comment