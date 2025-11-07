পেজেশকিয়ান: ইরান শান্তি চায়, কিন্তু চাপে নতি স্বীকার করবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পেজেশকিয়ান বলেন, আমরা আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। কিন্তু যদি তারা বলে যে তোমরা পারমাণবিক বিজ্ঞান রাখতে পারবে না, কিংবা আত্মরক্ষার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারবে না, নইলে বোমা মারবো; তাহলে এমন আলোচনার কোনও অর্থ নেই।
পেজেশকিয়ান বলেন, আমরা এই পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বাঁচতে চাই, কিন্তু অপমানিত হতে রাজি নই। তারা যা চায়, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না।
তিনি আরও বলেন, তারা ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করে আর আমাদের বলে আত্মরক্ষার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র রাখা যাবে না। তারপর যখন খুশি আমাদের ওপর বোমা ফেলবে। এটা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?
তেহরান আগেও বারবার জানিয়েছে, তাদের প্রতিরক্ষামূলক সামর্থ্য নিয়ে কোনও আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না। এর মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি ও ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের অধিকার অন্তর্ভুক্ত।
চলতি বছরের জুনে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ১২ দিনের যুদ্ধের আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান পাঁচ দফা পারমাণবিক আলোচনায় অংশ নিয়েছিল। ওই সময় মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী ইরানের একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনায় বিমান হামলা চালায়।
ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরে ইরানকে অস্তিত্বের হুমকি হিসেবে দেখে আসছে। তবে তেহরান বলছে, তাদের দুই হাজার কিলোমিটার পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কেবল প্রতিরোধমূলক ও প্রতিশোধমূলক শক্তি হিসেবে কাজ করে। যা যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও অন্য কোনও সম্ভাব্য আঞ্চলিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার মাধ্যম।
ইরান বহুবারই দাবি করেছে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে, অস্ত্র তৈরির জন্য নয়।
Your Comment