https://bn.abna24.com/xjStn১১ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:৩৬ News ID 1749023 সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ ফাতেমির শোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলওয়াকিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ১১ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:৩৬ News ID: 1749023 আমেরিকার উইসকনসিন রাজ্যের বৃহত্তম শহর মিলওয়াকির দারুল-হিকমত ইসলামিক সেন্টারে আহলুল বাইত (আঃ) প্রেমীদের উপস্থিতিতে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদত স্মরনে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। Tags মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ইসলামিক সেন্টার শোক অনুষ্ঠান হযরত ফাতেমা (সা.আ.)
