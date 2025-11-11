  1. Home
ফাতেমির শোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলওয়াকিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

১১ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:৩৬
আমেরিকার উইসকনসিন রাজ্যের বৃহত্তম শহর মিলওয়াকির দারুল-হিকমত ইসলামিক সেন্টারে আহলুল বাইত (আঃ) প্রেমীদের উপস্থিতিতে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদত স্মরনে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

