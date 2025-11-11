সুদানের ট্র্যাজেডি এবং নারী ও শিশু গণহত্যায় ইসরায়েলের ভূমিকা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুদান একটি নতুন গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী এবং মোহাম্মদ হামদান দাকলুর নেতৃত্বে র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের মধ্যে যুদ্ধ, যা হামিদাতি নামে পরিচিত।
২০২৩ সাল থেকে, সুদান একটি নতুন গৃহযুদ্ধের দৃশ্যপটে পরিণত হয়েছে, বুরহানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী এবং হামিদাতির নেতৃত্বাধীন র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF) এর মধ্যে একটি যুদ্ধ।
এই অভ্যন্তরীণ সংঘাত বহিরাগতদের সম্পৃক্ততার সাথে আঞ্চলিক এবং ভূ-রাজনৈতিক মাত্রা গ্রহণ করেছে।
ইসরায়েলের ভূমিকা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং অস্থিতিশীল।
তেল আবিব আল-বুরহান এবং হামিদাতি উভয়ের সাথেই যুক্ত, কিন্তু সাম্প্রতিক মাসগুলিতে প্রকাশ্যে আরএসএফ নেতার পক্ষ নিয়েছে। ইসরায়েল বিদ্রোহীদের উন্নত গুপ্তচরবৃত্তি প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে।
Your Comment