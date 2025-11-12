গাজায় ৬ হাজার ফিলিস্তিনির অঙ্গচ্ছেদ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে গাজায় ইসরায়েলের টানা দুই বছরের আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত অন্তত ৬ হাজার ফিলিস্তিনির অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানায়, ২৫ শতাংশ শিশু এবং ১২ দশমিক ৭ শতাংশ নারী অঙ্গচ্ছেদের শিকার হয়েছেন।
চিকিৎসা সরঞ্জাম ও সহায়ক উপকরণের তীব্র ঘাটতির কারণে আহত ও অঙ্গচ্ছেদ হওয়া মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে বলে বিবৃতিতে বলা হয়। গাজায় হাজারো আহত মানুষ ও তাদের পরিবারের গভীর মানবিক যন্ত্রণাকেই তুলে ধরে।
শিশুদের জন্য জরুরি মানসিক ও সামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। আহত এবং অঙ্গহানির শিকার শিশুদের জন্য এ মানসিক ও সামাজিক সহায়তার কথা প্রকাশ করা হয়েছে বিবৃতিতে।
প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের অক্টোবরে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত ৬৯ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১ লাখ ৭০ হাজার ৬০০ জন। এছাড়াও প্রায় ৯ হাজার ৫০০ মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
Your Comment