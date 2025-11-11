"প্রতিরোধের জননীর দশক" নামে পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত এবং ফাতেমিদের চরিত্রের উপর আলোকপাত করা হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "প্রতিরোধের জননীর দশক" ধারাবহিক শোকানুষ্ঠান আল-সাদিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলেম এবং ছাত্রদের একটি দল উপস্থিত ছিলেন এবং হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর মর্যাদা এবং প্রতিরোধ আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
অনুষ্ঠানের বক্তা হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর জীবনের কথা উল্লেখ করে শহীদ হাসান নাসরুল্লাহর জীবন ও প্রতিরোধে তাঁর অনুপ্রেরণামূলক ভূমিকার উপর জোর দেন।
এই অনুষ্ঠানে হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যেদ রেযা মাহদী তার বক্তৃতায় জোর দিয়ে বলেন যে, হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর জীবনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শহীদ হাসান নাসরুল্লাহ জুলুম ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ইসলামী প্রতিরোধকে এক নতুন চেতনা দিয়েছিলেন।
তিনি আরও বলেন: শহীদের জীবন, কথা ও কাজে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর ত্যাগ, ধৈর্য এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ স্পষ্ট ছিল এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিরোধের পথকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছিল।
সাইয়্যেদ রেযা মাহদী আরও উল্লেখ করেছেন: আজ, ইসলামী জাতিকে ফাতেমীয় প্রতিরোধের বার্তা বুঝতে হবে এবং ঐক্য, সচেতনতা এবং কর্মের মাধ্যমে নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।
