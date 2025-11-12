গাজা স্ট্রিপ পরীক্ষা ছবি বিষয়ের উপর পাকিস্তানে "জাতির ঐক্য" সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল+ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের ফয়সালাবাদে, "গাজা উপত্যকায় উম্মাহর পরীক্ষা" প্রতিপাদ্য নিয়ে মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর "উম্মাহর ঐক্য" সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
এই অনুষ্ঠানটি ব্লু লেগুন কনফারেন্স অ্যান্ড ইভেন্টস হলে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ইসলামী উম্মাহর একদল ধর্মীয় পণ্ডিত এবং কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
পাকিস্তানের জাগরণ আন্দোলনের প্রধান হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ জাওয়াদ নাকাভি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার বার্তার উপর জোর দেন।
পাকিস্তানি আলেম রসুল ওয়াইসিও সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং গাজার জনগণকে সমর্থন করার এবং ইসলামী উম্মাহর মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলিম সংহতির গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।
Your Comment