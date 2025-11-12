আমেরিকার প্রাণকেন্দ্রে ফিলিস্তিনের সাথে সংহতি; ট্রাম্পের নীতির নিন্দা জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভেটেরান্স দিবসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে কয়েক ডজন বিক্ষোভকারী ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতির বিরোধিতা প্রকাশ করার জন্য একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে।
ইউনিয়ন স্টেশন এবং ইউএস ক্যাপিটল ভবনের সামনে শত শত বিক্ষোভকারী জড়ো হন, "ট্রাম্পকে এখনই যেতে হবে" স্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ধরে এবং তার পদত্যাগ দাবি করেন।
সমাবেশে ফিলিস্তিনি পতাকাও দৃশ্যমান ছিল এবং ক্যাপিটল ভবনের সামনে একটি বিশাল ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল, যা বিক্ষোভ এবং ফিলিস্তিনি ইস্যুতে ট্রাম্পের অবস্থানের মধ্যে সংযোগের ইঙ্গিত দেয়।
কিছু বিক্ষোভকারী নাটকীয় লাল পোশাক পরেছিলেন, আবার অন্যরা লাল রঙের পোশাক পরেছিলেন, তাদের হাতে প্ল্যাকার্ড ছিল যাতে লেখা ছিল: "কার হাতে রক্ত লেগে আছে?"
Your Comment