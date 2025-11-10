টয়োটা প্রযুক্তির কেন্দ্রে ইরানি নারী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাপানের টয়োটা কোম্পানির টেকনিক্যাল ম্যানেজার ইরানি নারী লায়লা শরিফিয়ান এখন "সফ্টওয়্যার-ডিফাইন্ড ভেহিকেল" প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছেন যা গাড়িগুলোকে স্মার্ট মোবাইল কম্পিউটারে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে একটি অগ্রণী উদ্যোগ।
লায়লা শরীফিয়ান, একজন ইরানি নারী যে তার দেশের আমির কবীর বিশ্ববিদ্যালয় ও শরীফ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন এবং পরে, ETH জুরিখে গৃহীত হওয়ার পর, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সবচেয়ে জটিল ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে একটিতে প্রবেশ করেন।
ডিজেল ইঞ্জিন থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক ব্যাটারি এবং এখন কানেক্টেড প্রযুক্তি মেকানিক্সের বা যন্ত্র-কৌশলের প্রতি আগ্রহ বজায় রেখে তিনি টয়োটাতে তার পেশাদার ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নিয়েছেন।
শরিফিয়ান যিনি এখন কানেক্টেড টেকনোলজিস বিভাগে কর্মরত, পাওয়ারট্রেন বিভাগ থেকে এই নতুন ক্ষেত্রে তার সাম্প্রতিক স্থানান্তর সম্পর্কে বলেন: "এই ক্ষেত্রটি প্রযুক্তি এবং গ্রাহকদের ভবিষ্যতের চাহিদা বোঝার সমন্বয় করার ক্ষেত্র।"
তিনি নারীদেরকে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে প্রবেশে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করেন।
"যখন নারীরা জিজ্ঞাসা করে যে তারা গণিতে সফল হতে পারে কিনা, আমি বলি: কেন নয়? আমাদেরকে গতানুগতিকতা কাটানোর উপায় সম্পর্কে জানতে হবে এবং এক্ষেত্রে একে অপরকে সহায়তা দিতে হবে।"
তার ইরানি পরিচয়ের উপর জোর দিয়ে, শরীফিয়ান ইরানের তরুণীদের সাহসিকতার প্রশংসা করেন: "মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তাদের আমাকে শেখানো উচিত। ঠিক এই সাহসী পথগুলিই সংস্কৃতি পরিবর্তন করে।"
টয়োটাতে তার ১৩ বছরের কর্মজীবনে, তিনি প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়েছেন, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থেকে গ্রুপ ম্যানেজার এবং তারপর টেকনিক্যাল ম্যানেজার হয়েছেন।
শরিফিয়ান বলেন, "প্রতি কয়েক বছর অন্তর আমি একটি নতুন অ্যাডভেঞ্চার খুঁজতাম, এবং সৌভাগ্যবশত, টয়োটা আমাকে সেই সুযোগটি দিয়েছিল।"।"
পরিশেষে, শরীফিয়ান জোর দিয়ে বলেন: "যখন তুমি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হও, তখন সাহায্য চাইতে ভয় পেও না। এটি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলির মধ্যে একটি।
Your Comment