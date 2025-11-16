গণহত্যার পর গাজা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে লিপ্ত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে গাজার বাসিন্দারা আজ "মানসিক আঘাতের আগ্নেয়গিরির" মধ্যে বাস করছে, গত মাসে যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে চাপা পড়ে থাকা যন্ত্রণার এক অগ্ন্যুৎপাত আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
একটি যুদ্ধ যা ৬৮,০০০ এরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত, ক্ষুধার্ত এবং গৃহহীন করেছে, কোনও পরিবারকেই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত রাখেনি।
মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে:
গাজা মনোরোগ হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ আবদুল্লাহ আল-জামাল রোগীর সংখ্যা অভূতপূর্ব বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন: "যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার সাথে সাথে, যেন রোগীর পাহাড় ভেঙে পড়েছিল।
যে সামাজিক কলঙ্ক মানুষকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে বাধা দিত তা অদৃশ্য হয়ে গেছে, এবং মানুষ মানসিক চিকিৎসাকে একটি স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে করে।"
শিশুদের মানসিক ক্ষত:
প্যালেস্টাইন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুরা সবচেয়ে বেশি মানসিক লক্ষণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়: দুঃস্বপ্ন, বিছানায় ভেজানো, উদ্বেগ, অনিদ্রা এবং মনোযোগ দিতে অসুবিধা।
"শিশুরা যা অনুভব করে তা কোনও ক্ষণস্থায়ী ভয় নয়, বরং একটি গভীর এবং স্থায়ী আঘাত যা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে নিরাময়ে বছরের পর বছর সময় লাগবে," একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আঞ্চলিক উপদেষ্টা ডাঃ খালেদ সাঈদও জোর দিয়ে বলেন যে গাজায় মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ স্বাস্থ্য অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পেশাদারদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
লক্ষ লক্ষ শিশুর সহায়তা প্রয়োজন:
জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এই বছরের শুরুতে এক প্রতিবেদনে ঘোষণা করেছে যে গাজার দশ লক্ষেরও বেশি শিশুর হতাশা এবং উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে মনোসামাজিক সহায়তা প্রয়োজন।
ডঃ সাঈদ জোর দিয়ে বলেন যে এই বিষয়টির আরও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন: "মানসিক স্বাস্থ্য কেবল অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য নয়, বরং কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার এবং তাদের সমাজ পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য মানুষকে ক্ষমতায়িত করার জন্য।"
একটি নীরব কিন্তু নির্মম যুদ্ধ:
বিস্ফোরণের নীরবতা সত্ত্বেও, গাজায় আরেকটি যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে: মানুষের মধ্যে একটি যুদ্ধ। প্রতিটি বাড়ি এবং প্রতিটি শরণার্থী শিবির আজ এক অদৃশ্য যুদ্ধের দৃশ্য। ধ্বংসস্তূপ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা, প্রিয়জনদের হারিয়েছে এমন পরিবার এবং তাদের বাবা-মায়ের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা শিশুরা সকলেই এক মানসিক আঘাত নিয়ে বেঁচে আছে যার কোনও প্রতিকার নেই।
ধ্বংসের পরের এই নীরবতার আড়ালে, এমন এক মানুষের দম বন্ধ আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যারা তাদের ভাঙা আত্মাকে তাদের ঘরের ধ্বংসস্তূপের পাশে সমাহিত করেছে; যারা এখনও যুদ্ধের ছাইয়ের নীচে থেকে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে।
