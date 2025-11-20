দক্ষিণ সিরিয়ায় নেতানিয়াহুর উপস্থিতি ও ঘোরাঘুরি আদালতে হাজির না হওয়ার একটি অজুহাত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েদিওথ আহারোনোটের মতে, নেতানিয়াহু আজ সকালে সিরিয়ার অভ্যন্তরে বাফার জোন পরিদর্শন করেছে।
তেল আবিবের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি নিয়ে সিরিয়ার সাথে চলমান আলোচনার মধ্যে এই সফরটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
এবার, আদালতের অধিবেশন বাতিলের কারণ হিসেবে "নিরাপত্তা সমস্যা" উল্লেখ করা হয়েছে, যার বিস্তারিত এখন প্রকাশ ও স্পষ্ট হয়েছে ।
এই সফরে নেতানিয়াহুর সাথে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সা'র, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাটজ এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর জয়েন্ট স্টাফ প্রধান জেনারেল ইয়াল জামির।
Your Comment