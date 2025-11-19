  1. Home
তানজানিয়ার শিয়া স্কুলে হুজ্জাতুল আসর সোসাইটির বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯ নভেম্বর ২০২৫ - ১১:৪৭
তানজানিয়ার হুজ্জাতুল আসর সোসাইটির সাথে সম্পর্কিত মাদ্ররাসা শিক্ষার্থীরা কুরআন এবং ইসলামী শিক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বছরের শেষের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তানজানিয়ার হুজ্জাতুল আসর সোসাইটির ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করেছে যে, আগের বছরগুলির মতো, কমপ্লেক্সের সাথে সম্পর্কিত মাদ্রাসাগুলির শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল।

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতে, পরীক্ষাগুলি পাঁচটি প্রধান বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হয়েছিল: কুরআন, আইনশাস্ত্র, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র এবং বিশ্বাস, এবং সমস্ত অনুমোদিত স্কুলের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ই রাউন্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মাদ্রাসাগুলি হল বঙ্গোর মুস্তফা (সা.) মাদ্রাসা, ওয়েকিন্ডোর ইমাম আলী (আ.) মাদ্রাসা, ঘোমবুরোনির ফাতিমা যাহরা (আ.) মাদ্রাসা, ম্যান্ডেলার ইমাম হাসান (আ.) মাদ্রাসা, ইমাম হুসাইন (আ.) মাদ্রাসা কাবিতিতে, ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) মাদ্রাসা মাজিজিতে, ইমাম মুহাম্মদ বাকির (আ.) মাদ্রাসা আতিতে, ইমাম সাদিক (আ.) মাদ্রাসা রনগংহোতে, ইমাম কাযিম (আ.) মাদ্রাসা এমবভিরাতে, ইমাম রেযা (আ.) মাদ্রাসা একওয়েরিতে, ইমাম জাওয়াদ (আ.) মাদ্রাসা এবং নাক্বি (আ.) মাদ্রাসা কম্বোজী।

হুজ্জাতুল আসর সোসাইটির কর্মকর্তারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত ও ধর্মীয় স্তর উন্নত করার জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এবং নিয়মিত বার্ষিক পরীক্ষা আয়োজনের উপর জোর দিয়েছেন।

