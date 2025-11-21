৭৯ বছর বয়সী এক নিরক্ষর মিশরীয় মহিলা কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম হলেন!

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মিশরের কেনা শহরের ৭৮ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা ফাতিমা আতিতু, নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও, তার ৮০তম জন্মদিনের প্রাক্কালে সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম হন।
কেনা শহরের "মিয়ানা" এলাকায় "ভবিষ্যতের প্রজন্ম" অ্যাসোসিয়েশনের এক অনুষ্ঠানে এই কুরআনিক কৃতিত্ব ঘোষণা করা হয় এবং যারা তাকে কুরআন শিখতে এবং মুখস্থ করতে সাহায্য করেছিলেন তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
এই প্রোগ্রামটি ফাতিমা আতিতো এবং যারা তাকে এই বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় পথে সাহায্য করেছিলেন তাদের সম্মানিত করেছে।
ফিউচার জেনারেশনস অ্যাসোসিয়েশনের প্রশাসনিক পরিষদের প্রধান আহমেদ আব্দুল কাদির বলেন: "ফাতিমা আতিতোর বয়স ৭৯ বছর এবং তিনি পড়তে বা লিখতে জানতেন না; কিন্তু এই অ্যাসোসিয়েশনে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ক্লাসে যোগদানের মাধ্যমে, তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই পড়তে এবং লিখতে শিখেছিলেন, তারপর কুরআন মুখস্থ করার জন্য এবং তাজবীদের নিয়ম শেখার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।"
এই মহীয়সী মহিলার অতুলনীয় দৃঢ় সংকল্প এবং অধ্যবসায়ের প্রতিফলনকারী এই সাফল্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফাতিমা আতিতুর কাছে, কুরআন মুখস্থ করা কেবল একটি মহান আধ্যাত্মিক অর্জনই নয়, বরং বিশ্বাস এবং মানবিক ইচ্ছাশক্তির প্রতীকও, যা প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাধা অতিক্রম করে সর্বোচ্চ সম্মান অর্জন করেছে।
Your Comment