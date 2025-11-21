  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ

হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকীর শোক অনুষ্ঠানের প্রথম রাতটি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

২১ নভেম্বর ২০২৫ - ২৩:৪৩
News ID: 1752764
হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকীর শোক অনুষ্ঠানের প্রথম রাতটি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

নবীজির ওফাতের ৯৫ দিন পরের রেওয়াত অনুযায়ী ৩ জামাদিউস সানি হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আজ থেকে শোকানুষ্ঠান পালন করা হয়/ প্রথম রাতের শোক অনুষ্ঠান ইমাম খোমেনী (রা.)-এর হুসাইনিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাতের স্মরণে প্রথম রাতের শোক অনুষ্ঠান আজ শুক্রবার, ২০ নভেম্বর,  ইমাম খোমেনী (রহ.)-এর হুসাইনিয়ায় ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী এবং বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন রহিম শরাফী, কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত দিয়ে, ইসলামী সমাজে শত্রুর পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে বলেন:

"বিভেদ ও মতবিরোধ," "প্রভাব," "সন্দেহ ও সন্দেহ সৃষ্টি," এবং "অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা" হল এমন কিছু জিনিস যা ধর্মের শত্রুরা, ইসলামী সমাজের প্রতিরোধ ও দৃঢ়তা ভেঙে ফেলার জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে; তাই, শত্রুর লক্ষ্যের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।

এই অনুষ্ঠানে, হাজ্জ সাঈদ হাদ্দাদিয়ান হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর স্মরণে একটি শোকগাথা পাঠ ও আহাযারী করেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha