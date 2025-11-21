  1. Home
স্টারমার: মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর ব্রিটেনে কোনও স্থান নেই।

২১ নভেম্বর ২০২৫ - ২২:৫২
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কায়ার স্টারমার, ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সে লেবার পার্টির এমপি আফজাল খানের প্রতিক্রিয়ায়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্যকে "জঘন্য এবং অগ্রহণযোগ্য" বলে অভিহিত করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কায়ার স্টারমার বুধবার মুসলিম-বিরোধী ঘৃণামূলক বক্তব্যকে "ঘৃণ্য এবং অগ্রহণযোগ্য" বলে বর্ণনা করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে এই ধরনের ঘটনার বৃদ্ধিকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত।

লেবার এমপি আফজাল খানের এক প্রশ্নের জবাবে স্টারমারের মন্তব্য এসেছে, যিনি প্রধানমন্ত্রীকে ব্রিটেনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসলামোফোবিয়া এবং বর্ণবাদের উত্থান মোকাবেলায় সরকারের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে বলেছিলেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছে যে সরকার এই সমস্যা মোকাবেলায় সারা দেশে মসজিদ এবং মুসলিম ধর্মীয় বিদ্যালয়ের জন্য তহবিল বৃদ্ধি করেছে, এবং মুসলিম-বিরোধী ঘৃণামূলক বক্তব্য পর্যবেক্ষণের জন্য একটি নতুন তহবিল তৈরি করা হবে।

স্টারমার জোর দিয়ে বলেন যে সরকার এখনও ইসলামোফোবিয়ার একটি আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা নিয়ে কাজ করছে, নভেম্বর মাসে ইসলামোফোবিয়া সচেতনতা মাস পালিত হচ্ছে।

এটা লক্ষণীয় যে অনেক বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে স্টারমারের পদক্ষেপ এবং মুসলিম ধর্মীয় স্থানগুলিতে অতিরিক্ত দশ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ কেবল একটি ভান এবং প্রকৃতপক্ষে সরকারের বিভাজনমূলক নীতির আবরণ।

