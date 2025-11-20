https://bn.abna24.com/xjTRS২০ নভেম্বর ২০২৫ - ১২:১৪ News ID 1752380 সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত উপলক্ষে মায়ানমারে শিয়াদের শোক সমাবেশ+ছবিসহ। ২০ নভেম্বর ২০২৫ - ১২:১৪ News ID: 1752380 হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে, মায়ানমারের পিয়ায় শহরের হুসাইনিয়া শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীদের আয়োজনে শোক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। Tags হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.) হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) শাহাদাত স্মরণে শাহাদাত বার্ষিকী শোক সমাবেশ
