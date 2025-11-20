  1. Home
হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত উপলক্ষে মায়ানমারে শিয়াদের শোক সমাবেশ+ছবিসহ।

২০ নভেম্বর ২০২৫ - ১২:১৪
News ID: 1752380
হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে, মায়ানমারের পিয়ায় শহরের হুসাইনিয়া শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীদের আয়োজনে শোক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

