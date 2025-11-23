  1. Home
নাইজেরিয়ায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী-শিক্ষককে অপহরণ

২৩ নভেম্বর ২০২৫ - ১৪:২৩
বন্দুকধারীরা দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি ক্যাথলিক স্কুলে হামলা চালিয়ে তাদেরকে অপহরণ করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ধারাবাহিক সহিংসতার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় গণ-অপহরণের ঘটনা। আর এসব অপরাধ আফ্রিকার এই দেশটির নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

বার্তাসংস্থাটি বলছে, নাইজেরিয়ায় বন্দুকধারীরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি ক্যাথলিক স্কুল থেকে অন্তত ২২৭ শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে অপহরণ করেছে বলে জানিয়েছে দেশটির খ্রিস্টান সংগঠন ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব নাইজেরিয়া (সিএএন)।

একইসঙ্গে চলতি সপ্তাহে একের পর এক স্কুলে হামলার পর দেশের ৪৭টি কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। এছাড়া নাইজার প্রদেশে শুক্রবারের এই হামলাটি গত বছরের মার্চে কাদুনা প্রদেশে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অপহরণের পর সবচেয়ে বড় গণ-অপহরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব নাইজেরিয়ার (সিএএন) নাইজার শাখার চেয়ারম্যান রেভারেন্ড বুলুস দাউয়া ইয়োহান্না বলেন, তিনি স্কুলটি পরিদর্শন করেছেন। তার দাবি, কিছু শিক্ষার্থী পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে।

যদিও এর বেশি বিস্তারিত আর কিছু জানাননি তিনি। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমাদের হিসাবে ২১৫ জন শিক্ষার্থী এবং ১২ জন শিক্ষককে সশস্ত্র লোকজন অপহরণ করেছে।’ এর আগে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ সেন্ট মেরিজ স্কুল থেকে অপহরণের ঘটনা নিশ্চিত করলেও কোনও সংখ্যা তারা জানায়নি।

রয়টার্স বলছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নাইজেরিয়ায় খ্রিস্টানদের ওপর নিপীড়ন বন্ধে দ্রুত সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার হুমকি দেয়ার পর থেকেই দেশটির নিরাপত্তা পরিস্থিতি আন্তর্জাতিকভাবে আরও বেশি আলোচনায় রয়েছে।

