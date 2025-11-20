  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

নেতানিয়াহু নিউইয়র্কে এলে গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি দিয়েছে মামদানি।

২০ নভেম্বর ২০২৫ - ১২:২৮
News ID: 1752385
নেতানিয়াহু নিউইয়র্কে এলে গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি দিয়েছে মামদানি।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিউইয়র্ক সফরে এলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে/এমনটিই জানিয়েছেন শহরটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের গাজায় গণহত্যা চালানোর অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন আগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মামদানি এ ঘোষণা দিয়েছেন। 

গাজায় বেসামরিক মানুষের ওপর ইচ্ছাকৃত হামলা এবং ক্ষুধাকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগে গত ২০২৪ সালের নভেম্বরে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আইসিসি পরোয়ানা জারি করে।

গত সোমবার বিদায়ী মেয়র অ্যাডামসের সঙ্গে সাক্ষাতে মামদানি জানান, ওই পরোয়ানা এখানে বহাল থাকবে এবং নিউইয়র্কে এলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।  পরে এবিসি৭-এর লাইভ অনুষ্ঠানেও একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন তিনি।

এ সময় নিউইয়র্ককে আন্তর্জাতিক আইনের শহর হিসেবে আখ্যায়িত করেন মামদানি। মামদানির ভাষায়, আমি বারবার বলেছি, নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক আইনের শহর। আইন রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

আইসিসির পরোয়ানা কার্যকর করতে হবে। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু কিংবা ভ্লাদিমির পুতিন। কারও জন্যই এর ব্যতিক্রম নেই। আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো নই। তিনি নিজের মতো করে আইন বানান। আর আমি বিদ্যমান আইন মেনে চলি। 

এরিক অ্যাডামসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এবিসি৭-এ সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠানে যোগ দেন মামদানি। এ সময় তিনি নিউইয়র্ক শহরকে ‘আন্তর্জাতিক আইনের শহর’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এখানে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে আইসিসির জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বহাল থাকবে।

ওই পরোয়ানায় নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে গাজার বেসামরিক জনগণের ওপর হামলা এবং যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ক্ষুধাকে ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামদানি বলেন, আমি বারবার বলেছি যে, আমি বিশ্বাস করি, এটি আন্তর্জাতিক আইনের শহর। আন্তর্জাতিক আইনের শহর হওয়ার মানে সেই আইনকে রক্ষা করা।

আর তার মানে হলো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বহাল রাখা। সেটি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য হোক কিংবা ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha