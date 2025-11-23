  1. Home
পশ্চিম তীর থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করার জন্য দখলদারদের পরিকল্পনার অংশ হল বসতি স্থাপনকারীদের আগ্রাসন।

২৩ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:১৩
News ID: 1753218
ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক কর্মী সামার হামাদ পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারীদের বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সামার হামাদ আরও বলেন যে, এই ধরনের লঙ্ঘন আকস্মিক নয়, বরং এটি একটি পরিকল্পিত পরিকল্পনার অংশ যার লক্ষ্য ফিলিস্তিনিদের তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করে এবং একটি অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করা এবং এই প্রতিদিনের লঙ্ঘনগুলি বসতি স্থাপন প্রকল্পের অংশ যা এই অঞ্চলে নতুন বাস্তবতা চাপিয়ে দিতে চায়।

হামাদ আরও বলেন যে বসতি স্থাপনকারীদের সশস্ত্র মিলিশিয়াদের মতো আচরণ করার অনুমতি দিলে বাস্তবতা বদলে যাবে এবং পশ্চিম তীর এমন একটি অঞ্চলে পরিণত হতে পারে যেখান থেকে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বিতাড়িত করা হবে।

ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক কর্মী তার বক্তব্যের অন্য একটি অংশে আরও বলেন যে এই উত্তেজনা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার সাথে দেখা দিয়েছে, যারা নাগরিকদের সুরক্ষা বা বসতি স্থাপনকারীদের আগ্রাসন প্রতিরোধে গুরুতর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে, এছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

হামাদ জোর দিয়ে শেষ করেন যে এই নীতির লক্ষ্য হল পশ্চিম তীর থেকে ফিলিস্তিনিদের উৎখাত করা, যার ফলে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ অথবা এই অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের অব্যাহত অস্তিত্ব ক্ষুণ্ন হবে।

