নাইজেরিয়ায় মেয়েদের স্কুলে সশস্ত্র হামলা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার কেব্বি রাজ্যের একটি বালিকা বোর্ডিং স্কুলে বন্দুকধারীদের হামলায় স্কুলের উপ-প্রধান শিক্ষক নিহত, একজন কর্মী আহত এবং বেশ কয়েকজন ছাত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে।
নাইজেরিয়ার সূত্র জানিয়েছে যে মাজা শহরের একটি সরকারি স্কুলে এই হামলা চালানো হয়েছে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষের পর, বন্দুকধারীরা স্কুলের দেয়াল টপকে শিক্ষার্থীদের অপহরণ করে।
নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং স্কুল কর্মকর্তাদের মতে, আক্রমণকারীরা আগ্নেয়াস্ত্র এবং সমন্বিত কৌশল ব্যবহার করে এই আক্রমণ চালিয়েছে। পুলিশের মুখপাত্র নাফি আবুবকর কুতারকোশি নিশ্চিত করেছেন যে স্কুলের উপ-অধ্যক্ষ হাসান ইয়াকুব মাকোকো আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন এবং গুলিতে আরও একজন কর্মচারী আহত হয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, পুলিশ বনাঞ্চল এবং আক্রমণকারীদের পালানোর পথ অনুসন্ধানের জন্য কৌশলগত ইউনিট, সামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় রক্ষী মোতায়েন করেছে এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এই ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটছে যখন সরকার নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম নাইজেরিয়ায় শিক্ষার্থীদের অপহরণের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে এবং এই অঞ্চলের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি বারবার মুক্তিপণের জন্য শিক্ষার্থীদের গণহারে অপহরণের চেষ্টা করেছে।
