ইতালির বোলোনিয়ায় ইসরায়েলি দলের উপস্থিতির সময় পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

২৩ নভেম্বর ২০২৫ - ০৫:৫৮
ইতালীয় শহর বোলোনিয়ায় পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ইউরোপা লিগে বোলোনিয়ার বিপক্ষে ইসরায়েলি বাস্কেটবল দল ম্যাকাবি তেল আবিবের উপস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকা হাতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টে ইসরায়েলের অংশগ্রহণ স্থগিত করার দাবি জানায় এবং ইতালীয় পুলিশ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

এই সংঘর্ষে, পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে, অন্যদিকে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের দিকে আগুন লাগানোর যন্ত্রও নিক্ষেপ করে।

ইতালীয় কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেছেন যে, ম্যাচের স্থান থেকে অনেক দূরে বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং ইসরায়েলি দলের উপস্থিতি ঘিরে সংবেদনশীলতার কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই ঘটনাগুলি এমন এক সময়ে ঘটল যখন ইতালীয় জনমত ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। গত সপ্তাহে, সাতটি ইতালীয় নাগরিক সমাজ সংগঠন রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রতিরক্ষা গোষ্ঠী লিওনার্দো এবং ইতালীয় সরকারের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রি এবং সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য অভিযোগ দায়ের করেছে।

এই সংস্থাগুলি যুক্তি দেয় যে পশ্চিম তীর এবং গাজায় ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থা তার বিদেশী অংশীদারদের অস্ত্রের সহায়তায় "সামরিক দখলদারিত্ব এবং নিয়মতান্ত্রিক বর্ণবাদ" বাস্তবায়ন করছে এবং এই পদক্ষেপগুলি ইতালীয় সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।

