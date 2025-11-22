  1. Home
হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকির অনুষ্ঠান মস্কোর ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২২ নভেম্বর ২০২৫ - ২১:৪৩
হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকির অনুষ্ঠান মস্কোর ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মস্কো ইসলামিক সেন্টারের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানটি হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকি স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মস্কোর ইসলামিক সেন্টারের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানটি হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদত দিবসের সাথে একত্রে অনুষ্ঠিত হয়। মাগরিব ও এশার নামাজের পর পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল।

 অনুষ্ঠানে রাশিয়ান বক্তা হজ্জ চেঙ্গিজ রমাজান ওফ ইসলামী সংস্কৃতিতে শিশুদের নামকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, তিনি সূরা আল-আ'রাফের ১৮০ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন:

« وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَیٰ»

তিনি পরিবারে আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরিতে ভালো নামের ভূমিকার উপর জোর দেন।

এরপর তিনি ইমাম সাদিক (আ.)-এর একটি বর্ণনার উল্লেখ করেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ঘরে মুহাম্মদ, আলী, হাসান, হুসাইন, আবদুল্লাহ, জাফর এবং অনুরূপ নাম থাকে, তাকে বরকতময় ঘর বলা হয়।

برگزاری مراسم فاطمیه در مرکز اسلامی مسکو

এরপর, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন সাইয়্যেদ মাহমুদ ফকিহ আযারবাইজানি ভাষায় বক্তৃতা দেন, ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে নামাজের গুরুত্ব এবং এর বিধানের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার এবং এর বিশদ বিবরণ সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در مرکز اسلامی مسکو

হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন ফকিহ তার বক্তব্যের অন্য একটি অংশে ইসলামকে আধ্যাত্মিকতা ও আনন্দের ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করে বলেন: হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শোকের দিনগুলির পর, আমরা হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মদিন (20 জামাদিউস সানিতে) উদযাপনের মাধ্যমে আনন্দের দিনগুলিতে প্রবেশ করি; কারণ যখনই আহলে বাইত (আ.)-রা খুশি হন, তখন তাদের অনুসারীরাও খুশি হন।

برگزاری مراسم فاطمیه در مرکز اسلامی مسکو

তাঁর বক্তৃতার অন্য অংশে, তিনি হযরত উম্মুল বানিন (সা.আ.)-এর মহৎ ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তাঁর নামও "ফাতেমা"  থাকা সত্ত্বেও, তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে, হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর সন্তানদের কথা বিবেচনা করে অন্যরা যেন তাঁকে এই নামে ডাকে না।

برگزاری مراسم فاطمیه در مرکز اسلامی مسکو

তাঁর মহান বাক্য, "আমি কোন সন্তানের মা হতে আসিনি, আমি ফাতেমা (সা.আ.)-এর সন্তানদের সেবা করতে এসেছি" এই মহীয়সী নারীর আন্তরিকতা ও ত্যাগের চেতনার এক অসাধারণ উদাহরণ এবং তাঁর ঐশ্বরিক লালন-পালনের প্রভাব হযরত আব্বাস (আ.)-এর ব্যক্তিত্ব এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-এর প্রতি তাঁর আনুগত্যের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

