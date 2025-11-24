  1. Home
নিরাপত্তা শঙ্কায় নাইজেরিয়ায় প্রায় অর্ধশত কলেজ বন্ধ।

২৪ নভেম্বর ২০২৫ - ১৫:০১
কেব্বি এবং নাইজার রাজ্যে দুটি স্কুলে গণঅপহরণসহ একাধিক নিরাপত্তাজনিত ঘটনার পর নাইজেরিয়ান সরকার দেশজুড়ে ৪৭টি কলেজ অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তা বিনতা আব্দুলকাদির স্বাক্ষরিত এক নির্দেশনায় গত ২১ নভেম্বর থেকে এসব কলেজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।

 সশস্ত্র ব্যক্তিরা কেব্বি রাজ্যের ডানকো/ওয়াসাগু এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আক্রমণ করে কমপক্ষে ২৫ জন ছাত্রীকে অপহরণ করে। স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল হাসান মাকুকু শিক্ষার্থীদের রক্ষা করার চেষ্টা করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

 শুক্রবার বন্দুকধারীরা নাইজার রাজ্যের আগওয়ারার একটি খ্রিস্টান স্কুলে হামলা চালায় এবং কয়েক ডজন ছাত্র এবং কর্মীকে অপহরণ করে।

স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ ঘটনায় অন্তত ৫২ জন শিশুকে অপহরণ করা হয়েছে। যদিও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এখনো আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি।

নাইজেরিয়ায় গত সাত দিনে একাধিক সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এগুলো জাতীয় উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং সরকারের নিরাপত্তা কৌশল নিয়ে সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

