হামাসের আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থতার জন্য ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বেশ কয়েকজন সিনিয়র কমান্ডারকে বরখাস্ত করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রধান ইয়াল জামির সোমবার ঘোষণা করেছে যে তিনি ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সালে হামাস আন্দোলনের দ্বারা পরিচালিত হামলা প্রতিরোধে ব্যর্থতার জন্য বেশ কয়েকজন সিনিয়র সামরিক কমান্ডারকে বরখাস্ত করেছেন বা শাস্তি দিয়েছে।
হামলার ঘটনাবলী তদন্ত করার পর, জামির বলেন, "ইসরায়েলি বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে" সেনাবাহিনীর ব্যর্থতার জন্য সিনিয়র কমান্ডারদের বরখাস্ত করা হয়েছে অথবা শাস্তি দেওয়া হয়েছে।
জমির যে বিশেষজ্ঞ কমিটির তদন্তের জন্য নিযুক্ত ছিলেন, তার প্রতিবেদন প্রকাশের পর এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে; একটি প্রতিবেদন যা ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এর ব্যর্থতার বিষয়ে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ তদন্ত পর্ব শেষ করেছে।
বরখাস্ত তিন কর্মকর্তা ছাড়াও, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বিমান বাহিনীর কমান্ডার টোমার বার এবং নৌবাহিনীর কমান্ডার ডেভিড সারার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে। চার জেনারেল এবং আরও চারজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিল।
Your Comment