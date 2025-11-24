আমেরিকার সবুজ সংকেতে দখলদাররা গাজায় যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি লেখক ও সাংবাদিক উইসাম আফিকাহ বলেন, আবাসিক এলাকায় হত্যাকাণ্ড, বোমা হামলা ও বিস্ফোরণ এবং ইয়েলো লাইন স্থানান্তর ভূ-নিরাপত্তা প্রকৌশলের অংশ, যার লক্ষ্য হল দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশের আগে স্থল প্রস্তুত করা এবং মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলিকে দুর্বল করে এমন নতুন বাস্তবতা আরোপ করা এবং অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনার পথ প্রশস্ত করা।
ফিলিস্তিনি সাংবাদিক আরও বলেন যে, উত্তেজনা তৈরি হওয়া সত্ত্বেও, প্রতিরোধ, বিশেষ করে হামাস, যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে চলছে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতা এবং দখলদার বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে ওয়াশিংটনের উদাসীনতা সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে।
আফিকাহ জোর দিয়ে বলেন যে চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার এখনও সুযোগ রয়েছে, তবে দখলদার শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র, যা নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে, একটি উত্তেজনা সৃষ্টিকারী যন্ত্রে পরিণত হওয়ার আগে, কারণ তারা তার রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য একটি নতুন যুদ্ধের চেষ্টা করছে।
