সর্নপদকের থেকে দৃঢ় সংকল্প, প্রচেষ্টা, বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস উত্তম।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামিক সলিডারিটি গেমসের সময়, ইরানের জাতীয় মহিলা টিম মুয়ে থাই দলের একজন ক্রীড়াবিদ ফেরেশতা হাসানযাদেহ রৌপ্য পদক জিতেছিলেন।
ফাইনাল ম্যাচের পর, তিনি প্রতিযোগিতা কক্ষে উপস্থিত একজন প্রতিবেদকের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন: "আমি চাইতাম আমার পদকটি সোনার হোক এবং এটি বিপ্লবের সর্ব্বোচ নেতার কাছে উপস্থাপন করি। আমি আশা করি তিনি আমার রৌপ্য পদক গ্রহণ করবেন।"
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, এই ক্রীড়াবিদের কাছ থেকে একটি বার্তা পাওয়ার পর, আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী তাকে লিখেছিলেন: "আমার শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাও এবং বলো: আমার কন্যা, সোনার চেয়েও ভালো তোমার দৃঢ় সংকল্প, প্রচেষ্টা, বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস ।"
ফেরেশতা হাসানযাদেহ তার ইনস্টাগ্রাম পেজে এই বার্তাটি প্রকাশ করেছেন।
