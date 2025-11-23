লন্ডনে "প্যালেস্টাইন অ্যাকশন" গ্রুপের ৯০ জন সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গত জুলাইয়ে কার্যকর হওয়া প্যালেস্টাইন অ্যাকশন গ্রুপকে নিষিদ্ধ করার সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে টাফিস্টোক স্কয়ারে জড়ো হওয়ার পর শনিবার লন্ডনে কমপক্ষে ৯০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ব্রিটিশ পুলিশ।
স্কোয়ারে উপস্থিত কর্মীরা "আমি গণহত্যার বিরুদ্ধে" এবং "আমি প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সমর্থন করি" স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ধরে ছিলেন এবং পুলিশ বাহিনী তাদের আটক করে।
লন্ডন পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম "এক্স"-এ এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে বিক্ষোভের সময় কমপক্ষে ৯০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স ২ জুলাই এই দলটিকে নিষিদ্ধ করার জন্য একটি বিল পাস করে এবং পরের দিন হাউস অফ লর্ডস এটি অনুমোদন করে। এরপর প্যালেস্টাইন অ্যাকশন হাইকোর্টে আপিল করে, কিন্তু ৪ জুলাই এর আপিল খারিজ হয়ে যায়।
আইন অনুযায়ী, ৫ জুলাই থেকে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন গ্রুপের সদস্যপদ গ্রহণ বা সমর্থন করা একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। গ্রুপের পোশাক পরা বা এর প্রতীক বহন করলেও সর্বোচ্চ ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। গ্রুপটি নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে, এর শত শত সমর্থককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।
