ফিলিস্তিনিদের সংগঠিত স্থানান্তরের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সতর্কবার্তা: অবৈধ নির্বাসন!।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিস গাজা উপত্যকা থেকে তৃতীয় দেশে ফিলিস্তিনিদের স্থানান্তরের সংগঠিত বিমানের প্রতিবেদনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সতর্ক করে দিয়েছে যে এই স্থানান্তরগুলি অবৈধ নির্বাসনের সমান হতে পারে।
"গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের বাইরে বিভিন্ন গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার সংগঠিত বিমানের প্রতিবেদন সম্পর্কে আমরা অবগত," ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থানান্তর সম্পর্কে আনাদোলু এজেন্সির এক প্রশ্নের জবাবে জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিসের মুখপাত্র থামিন আল-খাত্তান বলেন।
তিনি আরও বলেন যে অফিস এখনও স্বাধীনভাবে এই প্রতিবেদনগুলি যাচাই করতে পারেনি। আল-খিতান জোর দিয়ে বলেন যে, যদিও বেসামরিক নাগরিকদের বিপদ থেকে পালাতে সক্ষম হতে হবে, তবুও এই চলাচলের পরিস্থিতি গুরুতর আইনি উদ্বেগ তৈরি করে।
"ফিলিস্তিনিদের অবশ্যই নির্বাসন বা অবৈধ স্থানান্তর থেকে রক্ষা করতে হবে; এটি আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে একটি অপরাধ, এবং ইসরায়েলের নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া এবং জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে," তিনি বলেন।
আল-খিতান ইহুদিবাদী সরকারের গণহত্যা-পরবর্তী পরিকল্পনায় জড়িত দেশগুলিকে মানবাধিকারের নীতির ভিত্তিতে গাজার পুনর্গঠন প্রচেষ্টা এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেষ করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে যারা গাজা ছেড়ে চলে যান তাদের যখন ইচ্ছা তাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার অধিকার থাকা উচিত।
