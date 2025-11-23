রোমে মামদানির ইতালীয় ভার্সন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপে, রোমের মুসলিম সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল MuRo27 (রোমের জন্য মুসলিম 2027) চালু করার মাধ্যমে, প্রথমবারের মতো ইতালীয় রাজধানীর 2027 সালের পৌর নির্বাচনে একটি সংগঠিত পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে এবং শহর ও দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের উপস্থিতি শক্তিশালী করতে চায়।
এই পদক্ষেপটি মিশ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছে এবং ইতালিতে রাজনৈতিক ইসলাম এবং মুসলমানদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
MuRo27 গঠনের মূল প্রেরণা ছিল ২০২৪ সালের নিউ ইয়র্ক নির্বাচনে মামদানির সাফল্য, যেখানে তিনি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং নগর বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে একটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্থানীয় রাজনীতিতে মুসলিম এবং দক্ষিণ এশীয় সংখ্যালঘুদের সক্রিয় করতে সক্ষম হন।
MuRo27 এর আয়োজকরা রোমেও একই ধরণের মডেল বাস্তবায়নের আশা করছেন, তবে লক্ষ্য দর্শকরা হলেন ইতালির রাজধানীতে বসবাসকারী মুসলিমরা।
এই প্রকল্পের পিছনে রয়েছেন ফ্রান্সেস্কো থিয়েরি নামে একজন ব্যক্তি, যিনি একজন প্রকৌশলী এবং সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, যিনি পূর্বে ২০২১ সালের স্থানীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং রোমের ভি জেলায় মুসলিম ভোট সংগঠিত করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।
এই এলাকাটি রোমের সর্বাধিক সংখ্যক মসজিদ এবং ইসলামিক কেন্দ্রের আবাসস্থল এবং MuRo27 গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রোমে মুসলিম সম্প্রদায়ের আনুমানিক সংখ্যা প্রায় ১,১১,০০০, যাদের মধ্যে ৩৩% ইতালীয় নাগরিকত্বের অধিকারী এবং তাদের মধ্যে উচ্চ স্তরের জাতীয় ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য রয়েছে।
এই জনসংখ্যায় মরক্কো, বাংলাদেশী, মিশরীয়, পাকিস্তানী এবং আলবেনীয় মুসলিমরা রয়েছেন, যা স্থানীয় রাজনীতিতে এই গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। MuRo27 মুসলিম রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে একটি নতুন স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই জনসংখ্যাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্য রাখে।
ইতালীয় সংবাদমাধ্যমটি আরও যোগ করেছে যে এই পদক্ষেপটি ইতালীয় রাজনীতি এবং সমাজে মুসলিম সম্প্রদায়ের একীভূতকরণ সম্পর্কে একটি বৃহত্তর বিতর্কের সাথেও যুক্ত, প্রায় ২.৮ মিলিয়ন লোকের একটি সম্প্রদায়, যার মধ্যে মাত্র অর্ধেক, ১.৪ মিলিয়ন, ইতালীয় নাগরিক।
MuRo27 এর লক্ষ্য হল মুসলিমদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক নীতি এবং ইতালীয় সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, একই সাথে রাজধানীতে এই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বৃদ্ধি করা।
