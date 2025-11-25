  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

একটি জরিপে আফ্রিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় এক আশ্চর্যজনক বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে।

২৫ নভেম্বর ২০২৫ - ১৮:২৬
News ID: 1754165
একটি জরিপে আফ্রিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় এক আশ্চর্যজনক বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে।

আফ্রিকা মহাদেশের বেশিরভাগ অভিভাবক জাতীয় বিদ্যালয়ের উপর আস্থা রাখলেও, তাদের দুই-তৃতীয়াংশ এখনও তাদের সন্তানদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মহাদেশের বাইরে পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কেনিয়ান সাজাসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় আফ্রিকা রিপোর্ট ম্যাগাজিন পরিচালিত একটি জরিপে আফ্রিকা মহাদেশে শিক্ষার বাস্তবতায় এক আশ্চর্যজনক বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে।

যদিও বেশিরভাগ উত্তরদাতা তাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের উপর আস্থা রাখেন, তবুও দুই-তৃতীয়াংশ এখনও তাদের সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন।

এই ফলাফলগুলি দেখায় যে আফ্রিকানরা তাদের নিজস্ব দেশে শিক্ষার মূল্য স্বীকার করে, কিন্তু বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলিকে, বিশেষ করে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে, প্রতিযোগিতা, মর্যাদা এবং সুযোগ অর্জনের আসল উপায় হিসাবে দেখে।

এই জরিপটি ৪৭টি আফ্রিকান দেশ এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ৭,০০০ এরও বেশি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এই বছরের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে পরিচালিত হয়েছিল।

এই জরিপটি ৪৭টি আফ্রিকান দেশ এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ৭,০০০ এরও বেশি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এই বছরের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে পরিচালিত হয়েছিল।

জরিপে দেখা গেছে যে ঘানা এবং কেনিয়ার লোকেরা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সবচেয়ে বেশি আস্থা রাখে, যেখানে নাইজেরিয়ান এবং দক্ষিণ আফ্রিকানরা মহাদেশীয় গড়ের ৬২ শতাংশের কাছাকাছি এসেছে।

কিন্তু বিভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। ৭৬ শতাংশ ঘানাবাসী এবং ৬৭ শতাংশ কেনিয়ান তাদের সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়েছেন অথবা পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন।

জরিপে দেখা গেছে যে কিছু অভিভাবক দক্ষিণ আফ্রিকা, মরক্কো, সেনেগাল, মিশর এমনকি ঘানার মতো অন্যান্য আফ্রিকান দেশ পছন্দ করেন।

আশ্চর্যজনকভাবে, ৪৩ শতাংশ ঘানার বাসিন্দা যারা তাদের সন্তানদের অন্য আফ্রিকান দেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করেন তারা মিশরকে বেছে নেন কারণ এর ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রোগ্রাম রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন যে মেধা পাচার সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলছে, কারণ স্নাতকরা খুব কমই ফিরে আসেন এবং যারা ফিরে আসেন তাদের প্রায়শই এমন যোগ্যতা থাকে যা স্থানীয় চাকরির বাজারের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha