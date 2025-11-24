  1. Home
হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত স্মরণে শোক মজলিস।

২৪ নভেম্বর ২০২৫ - ২১:৫২
আলে মুহাম্মদ (সা.) ইমামবাড়ীর পক্ষ থেকে ৩দিন ব্যাপী শোক মজলিস আয়োজন করা হয়েছে ।

 আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নবী (সা.) এর প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) এর শাহাদত স্মরণে, ১৩ই জমাদিউল আউয়াল থেকে ৩রা জমাদিউস সানি পর্যন্ত আইয়্যামে ফাতিমিয়া পালন উপলক্ষে ৩দিন ব্যাপী শোক মজলিস আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত শোক মজলিসে আলোচনা করেন জনাব খোরশেদ আলম পরিচালক আলে মুহাম্মদ (সা.) ইমামবাড়ী রাজবাড়ী। এবং বিভিন্ন এলাকার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত, শোক অনুষ্ঠানে আলে মুহাম্মদ (সা.) ইমামবাড়ী রাজবাড়ীতে আপনি/ আপনাদের আমন্ত্রণ করা হইল ।

স্থান:
আলে মুহাম্মদ (সাঃ) ইমামবাড়ী।
ধুনচী পূর্বপাড়া ১নং ওয়ার্ড, রাজবাড়ী , বাংলাদেশ
তারিখ:
১৩ জমাদিউল আউয়াল, ৩ ও ৫ জমাদিউস সানি ১৪৪৭হি:
বুধবার ৫, মঙ্গলবার ২৫, বৃহস্পতিবার ২৭ নভেম্বর ২০২৫ইং
২০শে কার্তিক, ১০ ও ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ।
সময়:
দুপুর ২:৩০ মিনিট থেকে শুরু ।

অনুষ্ঠান সূচী:
পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, শোক আলোচনা, জিয়ারত ও তোবারক বিতরণ।
শোক অনুষ্ঠানটিতে যোগ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর আহলে বাইত (আ.) গণের শোকের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করুন।
যোগাযোগ: +8801718187411, +8801595529540

আমন্ত্রণ ও আয়োজনে:
মো. আলম মন্ডল।
মো. আহেদ আলী মন্ডল।
মো. নুরাল সরদার।
মো. মোসলেম উদ্দিন।
এবং সার্বিক পরিচালনায় মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম।
শোকান্তেঃ
আলে মুহাম্মদ (সা.) ইমামবাড়ী,রাজবাড়ী,বাংলাদেশ।

