যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে দক্ষিণ লেবাননে নতুন করে ইসরায়েলের হামলা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা এনএনএ জানিয়েছে, নাবাতিহ জেলার আইন আল-সামাহিয়া এলাকায় জাওতার এল চরকিয়েহ সড়ক ধরে চলাচলকারী একটি গাড়িতে ইসরায়েলি ড্রোন দুটি আঘাত করে।
ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো দক্ষিণ লেবাননের কাফর রুম্মান সমভূমির পূর্ব প্রান্তে আল-মাহমুদিয়া, আল-আয়শিয়া এবং আল-জারমাকের মধ্যবর্তী একটি এলাকা লক্ষ্য করে বিমান হামলাও চালিয়েছে। তবে সেখানে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, দক্ষিণ লেবাননে দুটি হিজবুল্লাহ সামরিক ঘাঁটি এবং বেশ কয়েকটি লঞ্চারকে লক্ষ্য করে হামলাগুলো করা হয়েছে।
দক্ষিণ লেবাননে কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তেজনা বাড়ছে। ইসরায়েলি বাহিনী লেবাননের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রায় প্রতিদিনই বিমান হামলা জোরদার করছে।
লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি গুলিতে ৩৩১ জন নিহত এবং ৯৪৫ জন আহত হয়েছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন (UNIFIL) ১০ হাজারেরও বেশি বার ইসরায়েলি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের কথা জানিয়েছে।
