"অপরাধ করার প্ররোচনা" অপরাধ: বাস্তবতা পুনঃপ্রকাশ!।

২৫ নভেম্বর ২০২৫ - ১২:৫০
কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি নারীকে কঠোর ও অমানবিক পরিস্থিতিতে আটকে রাখার জন্য দখলদারদের নতুন অজুহাত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, জেরুজালেমের দখলদার শাসকগোষ্ঠী ফিলিস্তিনি নারীদের গ্রেপ্তারের নীতি অভূতপূর্বভাবে তীব্র করেছে, এই গ্রেপ্তারগুলিকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য "অপরাধ করতে প্ররোচনা" নামক একটি অস্পষ্ট অভিযোগ ব্যবহার করেছে।

এই অভিযোগ যার, আইনি প্রতিষ্ঠানের মতে, কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা নথিভুক্ত সমর্থন নেই এবং এটি ফিলিস্তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিশোধ এবং ভয় দেখানোর একটি অজুহাত মাত্র।

ফিলিস্তিনি প্রিজনার্স স্টাডি সেন্টারের তথ্য অনুসারে, গাজা উপত্যকায় গণহত্যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৬০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নারী ও মেয়েকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যেখানে ৪৮ জন মহিলা বন্দী এখনও অত্যন্ত কঠোর এবং অপমানজনক পরিস্থিতিতে শাসন কারাগারে বন্দী রয়েছেন।

তাদের মধ্যে ৪০ জনেরও বেশিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের কার্যকলাপের কারণে "অপরাধ করতে প্ররোচনা দেওয়ার" অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ইহুদিবাদী নিরাপত্তা পরিষেবাগুলি "অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা" দেওয়ার যে অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছে:

তার মধ্যে রয়েছে গাজার ট্র্যাজেডির ছবি প্রকাশ করা, শহীদদের ছবি পুনঃপ্রকাশ করা,

ফিলিস্তিনিদেরর জন্য প্রার্থনা করা,

প্রতিরোধের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করা,

এমনকি বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ প্রকাশ করা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বৈধ এবং মানবিক কার্যকলাপের বিস্তৃত পরিসর।

ফিলিস্তিনি বন্দীদের অধ্যয়ন কেন্দ্র জোর দিয়ে বলেছে যে ইসরায়েলি বাহিনী মধ্যরাতে মহিলাদের বেশিরভাগ গ্রেপ্তার করে, বাড়িঘরে সহিংস অভিযানের মাধ্যমে।

সম্পত্তি ধ্বংস করা, শিশুদের ভয় দেখানো, সহিংসভাবে মহিলাদের হাত বেঁধে রাখা, চোখ বেঁধে রাখা এবং সামরিক যানবাহনে করে পরিবহন করা - এই ঘটনাগুলি পুনরাবৃত্তিমূলক কিছু দৃশ্যের মধ্যে রয়েছে।

প্রকাশিত সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, আটকের ঘটনাগুলি কেবল নারীদের সামাজিক স্বাধীনতাকেই লক্ষ্য করে না, বরং শহীদদের মা, কর্মী এবং শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধও গ্রহণ করে। এখন পর্যন্ত, কমপক্ষে ১২ জন মহিলা বন্দীকে কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই অস্থায়ীভাবে আটক রাখা হয়েছে।

