"মিথ্যার বিরুদ্ধে ফাতেমি প্রতিরোধ; মদিনা থেকে আল-আকসা মসজিদ পর্যন্ত" শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত + ছবিসহ।

২২ নভেম্বর ২০২৫ - ২০:৪৫
"মিথ্যার বিরুদ্ধে ফাতেমি প্রতিরোধ; মদিনা থেকে আল-আকসা মসজিদ পর্যন্ত" শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত + ছবিসহ।

আল-সাদিক ফাউন্ডেশনের (উর্দুভাষী ছাত্র এবং কোম সেমিনারির আলেম) প্ররোচনায়, ফাতেমীয় অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রতিরোধের ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক মাত্রা পরীক্ষা করার জন্য একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আল-সাদিক ফাউন্ডেশনের (কোমের উর্দুভাষী ছাত্র এবং আলেমদের) উদ্যোগে, "মিথ্যা ফ্রন্টের বিরুদ্ধে ফাতেমি প্রতিরোধ; মদিনা থেকে আল-আকসা মসজিদ পর্যন্ত" শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে কোম সেমিনারির উর্দুভাষী আলেম হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যেদ মোজতবা সোলেইমানি এবং জনাব ফারহাত হোসেন মাহদাভি বক্তৃতা দেন।

বক্তারা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর প্রতিরোধ, নিপীড়নমূলক কাঠামোর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিরোধ এবং ইসলামের শত্রুদের ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচনে তাঁর প্রকাশ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং এটিকে আজকের বিশ্বের ধারণার সাথে, বিশেষ করে ইহুদিবাদী দখলদার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রামের সাথে যুক্ত করেন এবং এটিকে বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন।

বক্তারা জোর দিয়ে বলেন যে ফাতেমীয় প্রতিরোধ কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং একটি চিরন্তন নীতি যা প্রতিটি যুগে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের লোকদের জন্য একটি পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হয়।

তারা আরও বলেন: আজ, নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরোধ এবং আল-আকসা মসজিদের প্রতিরক্ষা একই ফাতেমীয় দৃঢ় সংকল্প এবং অধ্যবসায়ের ধারাবাহিকতা।

এই সম্মেলনের শেষে, অংশগ্রহণকারীরা আল-সাদিক ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং ইসলামী উম্মাহর বৌদ্ধিক অগ্রগতি এবং ঐক্য জোরদার করার জন্য এই ধরনের সভার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

