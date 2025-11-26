পবিত্র কোম নগরীতে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকীতে আফ্রিকার ইসলামী আন্দোলনের অস্থায়ী কক্ষ এবং প্রদর্শনী+ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর উচ্চ মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ইসলামী আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শহীদদের ছবির সংগ্রহ, আফ্রিকার ইসলামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল।
প্রদর্শনীর একটি অংশ আফ্রিকার ইসলামী আন্দোলনের নেতা শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি (হা.ফা.) এর বিভিন্ন কারাগারে বন্দী থাকার চিত্রগুলির জন্যও উৎসর্গ করা হয়েছিল, যা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।
ইনস্টিটিউটের সদস্যদের একটি দলও মিছিলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক এবং এর নেতা শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি (হা.ফা.) এর ব্যক্তিত্বের পরিচয় করিয়ে দেয়।
অভ্যর্থনা এলাকায়, আল-বাসিরা মিছিল ইউনিট চা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে তীর্থযাত্রী এবং দর্শনার্থীদের স্বাগত জানায়, যা অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক পরিবেশকে সমৃদ্ধ করে। উপস্থিতরা তাদের ভক্তি প্রকাশ করেন এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতার স্বাস্থ্য ও বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেন।
উল্লেখ্য যে, আল-বাসিরা আফ্রিকা গ্রুপ প্রতি বছর নবী (সা.) এর পরিবার সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একই ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজন করে, যার লক্ষ্য ছিল প্রদেশের সংস্কৃতি প্রচার করা এবং কোমের শহীদদের স্মৃতিকে জীবন্ত রাখা।
