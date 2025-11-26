  1. Home
আমেরিকায় প্রথম ইসমাইলি শিয়া উপাসনা কেন্দ্র খোলা হয়েছে + ছবিসহ।

২৬ নভেম্বর ২০২৫ - ১২:৪২
News ID: 1754375
সাত বছর ধরে নির্মাণের পর টেক্সাসের প্রাণকেন্দ্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন ইসমাইলি সেন্টারটি উদ্বোধন করা হয়েছে, যেখানে অনন্য স্থাপত্যশৈলী এবং শৈল্পিক ন্যূনতমতার কাছাকাছি সূক্ষ্ম আলোকসজ্জা ব্যবহার করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাত বছর নির্মাণের পর টেক্সাসের প্রাণকেন্দ্রে খোলা হয় হিউস্টন ইসমাইলি সেন্টার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ইসমাইলি কেন্দ্র।

ইরানি বংশোদ্ভূত স্থপতি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফারশিদ মুসাভির নকশা করা একটি স্থাপত্য কমপ্লেক্স, এটি এখন হিউস্টনের প্রায় ৪০,০০০ ইসমাইলি সম্প্রদায়ের জন্য উপাসনা, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ এবং সামাজিক যোগাযোগের স্থান।

ইসলামী স্থাপত্য ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত জ্যামিতি, আলো এবং কাঠামোর সূক্ষ্ম মিশ্রণে বিস্তৃত উদ্যানের মাঝে অবস্থিত একটি নবনির্মিত ভবন, মুসাভি জ্যামিতিক নিদর্শন, আলো এবং কাঠামোগত পুনরাবৃত্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সমসাময়িক, নির্মল এবং "কালজয়ী" স্থান তৈরি করেছেন।

نخستین مرکز عبادی شیعیان اسماعیلیه در آمریکا افتتاح شد + تصاویر

এই কমপ্লেক্সের মূল নকশা উপাদান ত্রিভুজাকার জ্যামিতি, মূল কাঠামো, জালির দেয়াল এবং স্কাইলাইট, সমগ্র ভবনটিকে একটি অভ্যন্তরীণ সুসংগতি দিয়েছে। এর কাঠামোগত এবং নান্দনিক কার্যকারিতা ছাড়াও, এই জ্যামিতিক নেটওয়ার্ক "অভিজ্ঞ প্রশান্তি" এর অনুভূতি অনুপ্রাণিত করে; যা মুসাভি শৈল্পিক ন্যূনতমতার কাছাকাছি বলে বর্ণনা করেছেন।

نخستین مرکز عبادی شیعیان اسماعیلیه در آمریکا افتتاح شد + تصاویر

প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ঘেরের বাগান, যা ঐতিহাসিক ইসলামিক উদ্যান দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং স্থানীয় টেক্সাস প্রজাতির ব্যবহার করে। উদ্যানগুলিকে একটি স্থির কাঠামো হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, বরং মরুভূমির ক্যাকটি থেকে উপকূলীয় উদ্ভিদ পর্যন্ত একটি ক্রমবর্ধমান এবং বিকশিত বাস্তুতন্ত্র হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা ইসমাইলি সম্প্রদায়ের অভিযোজন এবং নতুন জমিতে শিকড় স্থাপনের প্রতিফলন ঘটায়।

কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত "জামাত খানেহ" বা ইসমাইলি নামাজ কক্ষ; একটি বিশাল, কলাম-মুক্ত স্থান যা দ্বি-স্তরযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম সিলিং, রিসেসড আলো এবং নাইন শহর দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি ক্রিম রঙের গালিচা সহ একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করে।

نخستین مرکز عبادی شیعیان اسماعیلیه در آمریکا افتتاح شد + تصاویر

কিবলার দিকটিও একটি মিহরাব দ্বারা চিহ্নিত করা হয়নি, বরং আলোর একটি সরু ফালা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যা নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। কেন্দ্রটি শুরু থেকেই হিউস্টন ইসমাইলিদের ব্যাপক অংশগ্রহণে নির্মিত হয়েছিল এবং এখন এটি মূলত স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় পরিচালিত হবে।

