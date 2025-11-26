গাজার জন্য তিনটি ইন্দোনেশীয় ভাসমান হাসপাতাল প্রস্তুত করা হচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইন্দোনেশিয়ান নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা গাজায় সাহায্য অভিযানে ব্যবহৃত সামরিক সরঞ্জামের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছেন।
কর্মকর্তারা ব্যাখ্যা করেছেন যে নৌবাহিনীর অধীনে পরিচালিত তিনটি জাহাজ গাজায় ইসরায়েলি হামলায় আহত ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের চিকিৎসার জন্য নিবেদিতপ্রাণ।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জাহাজগুলিতে উন্নত চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে এবং আহতদের পরিবহনের জন্য হেলিকপ্টার বহন করা হচ্ছে। এই অভিযানে সহায়তা করার জন্য সামরিক পরিবহন বিমানও প্রস্তুত রয়েছে।
ইন্দোনেশিয়ার কর্মকর্তারা আরও ঘোষণা করেছেন যে দেশটির সামরিক বাহিনী তিনটি ব্রিগেডের সমন্বয়ে একটি শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রস্তুত করছে, তবে এই বাহিনী মোতায়েনের সঠিক সময় এখনও জানা যায়নি।
ইন্দোনেশিয়া পূর্বে ঘোষণা করেছিল যে গাজায় ২০,০০০ শান্তিরক্ষী পাঠানোর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তাদের ৫,০০০ নৌবাহিনীর সদস্য গাজায় উপস্থিত থাকার জন্য প্রস্তুত।
