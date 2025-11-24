ক্যাম্পাসে নামাজ পড়ার জন্য তিন ভারতীয় ছাত্রকে অপমান করা হয়েছে!।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মহারাষ্ট্রের কল্যাণের আইডিয়াল কলেজের তিন মুসলিম ছাত্রকে খালি শ্রেণীকক্ষে নামাজ পড়ার পর উগ্রপন্থী গোষ্ঠী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের সদস্যরা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে, উভয়ই উগ্র হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন।
তিন ছাত্রের নামাজের এই ভিডিও দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়, যেখানে হিন্দু চরমপন্থীরা মুসলমান ছাত্রদের মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তটি দেখানো হয়েছে, যেখানে তারা মুসলমান ছাত্রদের "হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার" অভিযোগ করেছে।
আরেকটি অত্যন্ত আপত্তিকর ভিডিওতে, তিনজন ছাত্রকে জোর করে বসতে, কান ধরে উঠ-বস এবং বারবার ক্ষমা চাইতে দেখা যাচ্ছে।
তাদের ছত্রপতি শিবজি মহারাজের (হিন্দুদের এক ভগবান) একটি মূর্তির পা স্পর্শ করতেও বাধ্য করা হয়েছিল, যখন ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকটি পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিল কিন্তু এই আচরণ বন্ধে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি।
ছাত্রদের পরিবার কলেজ প্রশাসন এবং পুলিশের তীব্র সমালোচনা করেছে, এই ঘটনাকে তাদের সন্তানদের অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে এবং জবাবদিহিতার দাবি করেছে।
একজন অভিভাবক বলেছেন: "আমার ছেলেকে একটি মূর্তির সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং অপমানিত করা হয়েছিল।"
মুসলিম সংগঠন এবং বিরোধী দলগুলি এই ঘটনাকে "ধর্মীয় ভীতি প্রদর্শন" হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার এবং পুলিশের কর্মকাণ্ডের তাৎক্ষণিক তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।
