একটি নতুন গবেষণায় ফ্রান্সে তরুণ মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় সহিংসতা বৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইফোব ইনস্টিটিউটের একটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে যদিও মুসলমানরা ফরাসি জনসংখ্যার মাত্র ৭%,তাদের ধর্মীয় অনুরাগ এবং সহিংসতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে - বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে - যা ২০১৫ সালের হামলার বার্ষিকীর কয়েকদিন পর ফ্রান্সে ইসলাম সম্পর্কে বিতর্ককে নতুন করে উস্কে দিয়েছে।
লিবারেশন এবং লে মন্ডে নামে দুটি সংবাদপত্রও এই গবেষণার জন্য একটি বিস্তারিত অংশ উৎসর্গ করেছে, যা ইফোব পরিচালিত একটি জরিপের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
উভয় সংবাদমাধ্যমই বিশ্বাস করে যে গবেষণার ফলাফল তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় কঠোরতার একটি উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরেছে, একই সাথে গবেষণা পদ্ধতির সমালোচনাও করেছে।
লিবারেশনের এক সম্পাদকীয়তে থমাস লেগ্রান্ড লিখেছেন যে, ডানপন্থী প্রচারণার মাধ্যমে মুসলমানদের অতিরঞ্জিত উপস্থিতির যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তার বিপরীতে, প্রকৃত পরিসংখ্যান দেখায় যে মুসলমানরা একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু, জনসংখ্যার মাত্র ৭%; এমন একটি বিষয় যা প্রমাণ করে যে মহান প্রতিস্থাপনের তত্ত্ব এখনও বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।
তবে, লেগ্রান্ড জোর দিয়ে বলেন যে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছে। বেশিরভাগ উত্তরদাতা ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন।
এছাড়াও, বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে হিজাবের ব্যবহার কমে গেলেও, কিশোরী মেয়েদের মধ্যে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যাদের অনেকেই জোর দিয়ে বলেছেন যে তারা হিজাবকে সামাজিক চাপ এবং যৌনতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সুরক্ষার একটি রূপ হিসেবে দেখেন।
