মুহাম্মাদপুর শিয়া জামে মসজিদে মা ফতেমা (সা.আ.)-এর শোক মজলিস অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মুহাম্মাদপুর শিয়া মসজিদে হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকীতে আহলে বাইতের প্রেমিকদের উপস্থিতিতে শোক মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মজলিসের বক্তা ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন মাওলানা হাশেম আব্বাস। তিনি হযরত ফাতিমা যাহরার (সা.আ.) জীবনের জ্ঞান, রিসালাত ও বেলায়েতের জন্য তাঁর অনন্য পরিশ্রম ও ত্যাগের দিকগুলো তুলে ধরেন এবং শ্রোতাদের হৃদয়স্পর্শী বাণী প্রদান করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত উম্মাহ সকলে মিলিত হয়ে শোক পালন করেন এবং হযরত ফাতিমা (সা.আ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেন। মজলিসটি ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়, যা উপস্থিত সকলের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে।
