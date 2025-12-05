  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

সুইজারল্যান্ড সামুদ ফ্লোটিলা কর্মীদের কাছে ইসরায়েলের কাছ থেকে প্রত্যাবাসন খরচ দাবি করেছে।

৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৪:৫৭
News ID: 1757892
সুইজারল্যান্ড সামুদ ফ্লোটিলা কর্মীদের কাছে ইসরায়েলের কাছ থেকে প্রত্যাবাসন খরচ দাবি করেছে।

"গ্লোবাল ফ্লিট অফ রেজিস্ট্যান্স"-এ অংশগ্রহণকারী একজন সুইস কর্মী ঘোষণা করেছে যে সুইস সরকার তাকে এবং নৌবহরে উপস্থিত অন্যান্য সুইস নাগরিকদের ইসরায়েলে আটকের সময় প্রদত্ত কনস্যুলার পরিষেবার জন্য দেওয়া অর্থ, তাদেরকে পরিষোদ করতে বলেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্যামুয়েল কির্টল্যান্ড বলে, সুইজারল্যান্ড সামুদ ফ্লোটিলা কর্মীদের কাছে ইসরায়েলের কাছ থেকে প্রত্যাবাসন খরচ দাবি করেছে।

এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনের, বিশেষ করে ভিয়েনা কনভেনশন অন কনস্যুলার রিলেশনস-এর পরিপন্থী, যেখানে কনস্যুলার পরিষেবা বিনামূল্যে প্রদানের শর্ত দেওয়া হয়েছে। সে আরও বলে যে সুইস কর্মীরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে, জোর দিয়ে বলে: "আমরা কখনই এই খরচ বহন করব না।"

কির্টল্যান্ড ব্যাখ্যা করেছে যে সে ব্যক্তিগতভাবে ৮০০ সুইস ফ্রাঙ্কের (প্রায় ১,০০০ ডলার) বেশি একটি বিল পেয়েছে, যার মধ্যে তাদের মুক্তির পর তাদের জন্য সরবরাহ করা পোশাকের দামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সরকারের এই পদক্ষেপকে "অগ্রহণযোগ্য" এবং "লজ্জাজনক" বলে অভিহিত করেছে এবং বলেছে যে, নাগরিকদের সমর্থন করার পরিবর্তে, সুইস কর্মকর্তারা কার্যকরভাবে ইসরায়েলের পক্ষ নিচ্ছে।

সুইস কর্মী স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই বছরের অক্টোবরের প্রথম দিকে, ইসরায়েল গাজাগামী "রেজিস্ট্যান্স ফ্লোটিলা"-এর সমস্ত জাহাজ জব্দ করে, ৪৫টি দেশের ৫০০ জনেরও বেশি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে এবং তারপর তাদের দেশে ফিরিয়ে দেয়; এই পদক্ষেপের সাথে নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের খবরও ছিল।

এই ঘটনাটি এমন এক সময় ঘটছে যখন ইসরায়েল ১৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে গাজা অবরোধ করে রেখেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় এই অঞ্চলের বিরুদ্ধে এক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছে, যেখানে এখন পর্যন্ত ৭০,০০০ এরও বেশি শহীদ এবং ১,৭১,০০০ জন আহত হয়েছেন - যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha