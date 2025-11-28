আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সম্মেলনের সমাপ্তি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) ৮ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সংস্থা বাংলাদেশ-এর মহাসচিব শায়েখ সাদ সাইফুল্লাহ মাদানীর উদ্যোগে আয়োজিত হয় এ অনুষ্ঠান।
আয়োজিত অনুষ্ঠানে সহযোগীতা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ঢাকাস্থ ইরান কালচারাল সেন্টার।
দেশের সর্ববৃহৎ এ আয়োজনে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতিতে ২০ নভেম্বর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে পরিপূর্ণ ও মুখরিত হয়ে উঠে এ সম্মেলন।
সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন ইরানের আন্তর্জাতিক কোরআনিক দূত (মন্ত্রী পদমর্যাদা) ও বিশ্ববিখ্যাত ক্বারী শায়েখ হামেদ শাকের নেজাদ, মিশর আল
আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশ্ববিখ্যাত ক্বারী ডক্টর উসামা আল হাওয়ারী, ইরানের মেহফিল টিভি শো’র অন্যতম বিচারক ও বিখ্যাত ক্বারী
শায়েখ আহমদ আবুল কাসেমী, সৌদি আরবের মসজিদে নববীর সিনিয়র শিক্ষক বিখ্যাত ক্বারী শায়েখ সাদ নোমানী, ইরানের প্রখ্যাত ক্বারী শায়েখ
সাইয়েদ জাসেম মুসাওয়ী, পাকিস্তান পার্লামেন্টের প্রধান ক্বারী শায়েখ উবায়দুর রহমান আযমী, সৌদি আরবের রেডিওর নিয়মিত ক্বারী শায়েখ হুজাইফা
মোহাম্মদ ফারুক ও বিশ্ববিখ্যাত শিশু ক্বারী মোহাম্মদ রেজা পুরসাফার।
আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সংস্থা বাংলাদেশ-এর সভাপতি আল্লামা ক্বারী আবু রায়হান ও নির্বাহী সভাপতি মাওলানা সালাহউদ্দিন জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে
অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ডক্টর আ ফ ম খালিদ হোসাইন।
বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক, সাদেক হোসেন খোকা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ইনি্জনিয়ার ইশরাক হোসেন, বাংলাদেশে
নিযুক্ত ব্রুনাই দারুস সালাম’র রাষ্ট্রদূত হাজী হ্যারিস বিন ওথমান, ঢাকাস্থ ইরান কালচারাল সেন্টারের কাউন্সিলর জনাব সাইয়েদ রেজা মীর মুহাম্মাদী,
ঢাকাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের ফাস্ট সেক্রেটারি জনাব জিয়াউল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন দ্বীনি দাওয়াহ বিভাগের ডাইরেক্টর ড. হারুনুর রশীদ, বরেণ্য
উলামাদের মধ্যে বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাপরিচালক আল্লামা উবায়দুর রহমান খান নদভী, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আল্লামা ফরিদ
উদ্দীন আল মোবারক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়বে আমির মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম সুবহানী, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের
সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মিজানুর রহমান, জামিয়া ইকরা বাংলাদেশের মুহতামিম শায়েখ আরীফ উদ্দীন মারুফ, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদরাসার
মুঈনে মুহতামিম মুফতি জাবের কাসেমী, আল্লামা আশরাফ আলী রহ. এর জামাতা মুফতি আতাউল্লাহ আমীন এবং বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, আইন শৃঙ্খলা
রক্ষাকারী বাহিনী, কুটনীতিক, সাংবাদিক ও সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিতি ছিলেন।
এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্বারী মাওলানা সাইদুল ইসলাম আসাদ, ক্বারী সিদ্দিকুর রহমান, ক্বারী লুৎফর রহমান, ক্বারী আবু
রায়হান, ক্বারী জায়েদ বিন নেসারী তিলাওয়াত করেন এবং দেশের অনেক খ্যাতিমান আলেম ও ক্বারী সাহেবগণ।
আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সংস্থা বাংলাদেশের সহ-সভাপতি ক্বারী মোহাম্মদ ইউসুফ (কাতার), মাওলানা যোবায়ের আহমদ কাসেমী, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা
ক্বারী মাসউদুর রহমান, মাওলানা ক্বারী সাইদুল ইসলাম আসাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ, অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহমান
মৃধা, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আবু সালেহ, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মাকসুদুল হক মাদানী, প্রচার সম্পাদক মাওলানা মাহমুদ
জাব্বার, দফতর সম্পাদক মাওলানা নোমান তাফহীম, সহ-অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ, সহ-প্রচার সম্পাদক মাওলানা মাহফুজুর রহমান, সহ-
দফতর সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন, নির্বাহী সদস্য মাওলানা আনিসুর রহমান, জেলা ও বিভাগীয় প্রতিনিধি এছাড়াও মারকাযুত তাহফিজ
ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান ক্বারী নেসার আহমদ আন নাসেরী, আর রায়হান ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা, মারকাযুল
ফুরকানের চেয়ারম্যান হাফেজ মোশাররফ হোসাইন মাহমুদ, মক্কী নগর মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল গাফফার, মাওলানা ইমরানুল বারী সিরাজী,
ডক্টর শহিদুল ইসলাম ফারুকী, মাওলানা ক্বারী ইলিয়াস লাহোরী, এনসিপি প্রতিনিধি মাওলানা সানাউল্লাহ খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
