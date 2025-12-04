  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

মিশরীয় কিকবক্সার ইসরায়েলি দখলদার প্রতিনিধির বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

৪ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৯:৫৯
News ID: 1757799
মিশরীয় কিকবক্সার ইসরায়েলি দখলদার প্রতিনিধির বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

ইসরায়েলি অপরাধের প্রতিবাদে বিশ্ব কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ইসরায়েলি ক্রীড়াবিদ ইউলিয়া সাশকভের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন একজন মিশরীয় ক্রীড়াবিদ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৫২ কেজির কম ওজন শ্রেণীতে ইসরায়েলি ক্রীড়াবিদ ইউলিয়া সাশকভের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা থেকে মিশরীয় ক্রীড়াবিদ রাউদা মুস্তফা সাদ মোহাম্মদ দখলদার শাসক দলের উপস্থিতির কারণে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

প্রথম রাউন্ডে ইউলিয়া সাশকভের রোজা মুস্তফা সাদ মোহাম্মদের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন। ইলাত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং সিইও এরিক কাপলান হিব্রু সংবাদপত্র ইসরায়েল হায়োমকে বলেন: "এটা বেদনাদায়ক যে মিশর, যার সাথে আমাদের একটি শান্তি চুক্তি রয়েছে, এই চুক্তি এবং আমাদের ক্রীড়াবিদদের সম্মান করে না।"

বেশ কয়েকটি সংবাদ সূত্র থেকে জানা গেছে যে ইহুদিবাদী দখলদার সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে খেলাধুলার মাধ্যমে আরব বিশ্বে প্রবেশের জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু অনেক আরব এবং মুসলিম ক্রীড়াবিদ খেলাধুলা স্বাভাবিক করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

তাদের অনেকেই ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে দখলদারদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে ইসরায়েলি দল বা ব্যক্তিদের সাথে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে সরে এসেছেন।

গত সেপ্টেম্বরে, ফিনান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে যে "গেম ওভার ইসরায়েল" প্রচারণা শুরু হওয়ার পর, নিউ ইয়র্কে বিশ্বকাপ ফাইনাল আয়োজনের আগে ইসরায়েলি দলগুলিকে বয়কট করার জন্য ইউরোপীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীদের কাছ থেকে আহ্বান বেড়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে: পরের দিন, জেমস ব্লেক, পিঙ্ক প্যান্থার্স এবং সেন্ট লেভান্ট সহ কয়েক ডজন সঙ্গীতশিল্পী 'টুগেদার ফর প্যালেস্টাইন' শীর্ষক একটি কনসার্টে পরিবেশনা করেন, যেখানে লন্ডনের একটি জনাকীর্ণ হলে ফিলিস্তিনি তারকা এবং হলিউডের ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিল।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha