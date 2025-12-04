আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশিষ্ট ফরাসি ইতিহাসবিদ এবং "আ হিস্টোরিয়ান ইন গাজা" বইয়ের লেখক জঁ-পিয়ের ফিলিও অভিযোগ করেছেন যে ইসরায়েলি সরকার গাজা উপত্যকায় মানবিক সাহায্য লুট করার জন্য সক্রিয় সমর্থন নিয়ে একটি বিশাল অভিযান পরিচালনা করছে।
এই অভিযোগগুলি গত ডিসেম্বরে গাজার মাওয়াসি এলাকায় এক মাসব্যাপী অবস্থানের সময় তার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং তার নতুন বইতে বর্ণনা করা হয়েছে, যা শীঘ্রই যুক্তরাজ্যে প্রকাশিত হবে।
স্বাধীন সাংবাদিকদের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও গাজায় প্রবেশ করতে সক্ষম ফিলিও তার বইতে খাদ্য সহায়তা কনভয় রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর উপর ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর আক্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন।
তিনি বিশ্বাস করেন যে এই আক্রমণগুলির ফলে চোরদের দল বিপুল পরিমাণে খাদ্য লুট করতে সক্ষম হয়েছিল, যা দুর্ভিক্ষের হুমকির মুখে থাকা মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।
গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসরায়েল গাজা পুলিশ (যা হামাস দ্বারা পরিচালিত) আক্রমণ করার পর থেকে গাজা জুড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।
ফিলিও জোর দিয়ে উপসংহারে বলেন যে এই যুদ্ধ কেবল মধ্যপ্রাচ্যের একটি সংঘাত নয়, বরং "জাতিসংঘ-পরবর্তী, জেনেভা-পরবর্তী বিশ্বের জন্য একটি পরীক্ষা; এমন একটি বিশ্ব যা এতটাই ভয়াবহ কারণ এটি অযৌক্তিক এবং কেবল নৃশংস।"
