লেবানন সফরে পোপ লিওকে মহিমান্বিত গ্রন্থ নাহজুল বালাগাহ দেওয়া হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, নতুন পোপ লিও চতুর্দশের লেবানন সফরের খবর সংবাদ এবং মিডিয়া মহলে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। এই সফরে, সুপ্রিম ইসলামিক কাউন্সিল অফ শিয়াদের ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ খতিব তাকে "নাহজুল-বালাগাহ" গ্রন্থটি উপহার দেন। লেবানন সফরের সময় পোপের কাছে "পরিপুর্ণ নাহজুল-বালাগাহ" গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার ঘটনাটি ভ্যাটিকান মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।
এই প্রসঙ্গে, ওয়ার্ল্ড শিয়া স্টাডিজ ফোরামের মিডিয়া এবং সাইবারস্পেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফোরামের সেক্রেটারি জেনারেল ডক্টর আয়াত পেইম্যানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, পাশাপাশি পোপের লেবানন সফর এবং দেশটির কিছু ইসলামী ধর্মগুরুদের সাথে তার সাক্ষাতের কারণ, প্রেক্ষাপট এবং অর্জন সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।
বিশ্বের বৃহত্তম খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতার উদ্দেশ্যে এই ধরণের একটি মহিমান্বিত গ্রন্থ উৎসর্গ করা একটি প্রধান সাংস্কৃতিক কাজ।
নাহজুল বালাগাহ এমন একটি মহিমান্বিত গ্রন্থ যা ধর্মীয় সীমানা অতিক্রম করে; ন্যায়বিচার, সরকারী নীতিশাস্ত্র, মানব স্বাধীনতা, নিপীড়ন এড়ানো এবং মানুষের অধিকারকে সম্মান করার বিষয়ে ইমাম আলী (আ.)-এর বাণী সর্বজনীন বিষয়।
যখন এই বার্তাটি পোপের কাছে একটি সম্পূর্ণ এবং নথিভুক্ত গবেষণা সংস্করণ, "দ্য কমপ্লিট নাহজুল-বালাগা" আকারে উপস্থাপন করা হয় ও তাৎক্ষণিকভাবে ভ্যাটিকানে প্রতিফলিত এবং রিপোর্ট করা হয়, তখন এর অর্থ হল সংলাপ কেবল রাজনৈতিক স্তরেই নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং নৈতিক স্তরেও শুরু হয়েছে এবং নাহজুল-বালাগাহ সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক কূটনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিয়া গ্রন্থ এবং আন্তর্জাতিক সংলাপের জন্য উপাদানের একটি দুর্দান্ত উৎস।
Your Comment